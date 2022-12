E.T. wurde für 2,56 Millionen US-Dollar versteigert

Schauspieler im Interview

Götz Otto und der neue "Froschkönig": "Die reale Welt ist schon komplex genug"

Götz Otto spielt in „Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel“ einen König, in dessen Tochter sich ein Gauner-Prinz verliebt. Der Märchenfilm zeigt, was passierte, bevor die goldene Kugel in den Brunnen fiel. Zu sehen ist die Neuverfilmung an Heiligabend um 16.30 Uhr im ZDF.

MEHR