Ein Herz für Kinder 2022: Rekord im Krisenjahr?

Es ist ein Jahr, in dem Weltkrisen auf große Verunsicherung und akute Sorgen treffen. Für viele geht es jetzt schlicht darum, irgendwie gut durch den Winter zu kommen. Fraglos sind die Menschen mehr denn je mit sich selbst beschäftigt. Und doch darf die Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft nicht abreißen – gerade in so angespannten Zeiten. Die Situation ist eine Herausforderung für die ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder", in der Moderator Johannes B. Kerner, unterstützt durch zahlreiche deutsche wie internationale Prominente aus der Unterhaltungs-, Politik- und Sportwelt, an die Spendenbereitschaft des Publikums appelliert. Jeder Cent kann helfen. Und jede einzelne Spende geht ohne Abzüge an die Bedürftigen.