"Der Kaiser": Kritik zum Film über Franz Beckenbauer

Mit dem fiktionalen Film "Der Kaiser" würdigt Sky den wohl größten Fußballer Deutschlands. Klaus Steinbacher spielt den Jungen als Giesing, der vor allem immer eines wollte: Fußball spielen.

Im Grunde ist es ein Drama: Fragt man junge, vom Business gezeichnete Fußballfans, was sie mit dem Namen "Franz Beckenbauer" verbinden, bekommt man womöglich zornige Referate zum Thema "FIFA", "Katar" und "Funktionärswesen" zu hören. Oder das Gegenüber verfällt lächelnd in billige Imitationsversuche mit allerlei "Ähs", "Jaguts" und "Sicherlichs", abgeschaut bei großen und nicht ganz so großen Parodisten, die sich regelmäßig an Menschen der Zeitgeschichte abarbeiten. Fair ist das natürlich nicht. Aber es passt eben in diese Zeit, in der der Fußball seine Unschuld verloren hat. In der Menschen nicht mehr trennen zwischen dem Kapitalismus auf der einen und dem schönsten Spiel der Welt auf der anderen Seite. Aber: Dieser Film tut das, weitestgehend jedenfalls. Oder, für Experten gesagt: Natürlich gibt es Robert Schwan. Aber eben vor allem den jungen Franz (Klaus Steinbacher) aus Giesing, für den im Grunde immer galt: Der will doch nur spielen.

"Der Kaiser" heißt das Biopic, das ab 16. Dezember auf Sky Cinema und mit Sky Q sowie dem Streamingservice WOW abrufbar ist. Der schöne Untertitel: "Nach einer wahren Legende". Der Film, das ist nach rund 100 Minuten Laufzeit klar, will von dem "ersten Beckenbauer" erzählen. Und nur von ihm. Er beginnt 1963, als die große Zeit bei den Bayern begann, und endet in Rom, beim Finale 1990, als Beckenbauer als Teamchef den Titel holte, in sich gekehrt über den Platz schritt und nachdachte. Bilder, die jeder Fan kennt. "Der Kaiser" ist eine Hommage. Ein Biopic, ohne den tiefen Fall der Hauptfigur, der sonst fast immer zu dem Genre gehört. "Wie also einen spannenden Film machen, der nur bergauf geht", fragte sich auch Regisseur Tim Trageser und gab sich selbst zur Antwort: "Das kann nur gelingen, wenn man sich auf die Menschen konzentriert, statt auf die Wendungen der Story."

Die Dialoge sind fiktional Zur "Allianz" soll er doch bitteschön gehen, sagt Vater Beckenbauer (Heinz-Josef Braun), als ihm sein 18-jähriger Sohn offenbart, er wolle fortan nur noch Fußball spielen. "Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Beruf sein soll, wenn man nach 30 nicht weiß, was dann wird." Aber: Die Eltern unterstützten den Jungen am Ende, solange der zeit seines Lebens eines immer im Sinn hat: "Vergiss nie, wo du herkommst, Bua!"

Das Drehbuch von Martin Rauhaus geht, ja fliegt in der Folge zügig durch die Jahre. Alle wesentlichen sportlichen Stationen Beckenbauers werden beschrieben: England samt Wembley-Tor 1966, WM 1974, Abschied von den Bayern 1977, die Zeit in New York bei Cosmos, dann Teamchef der deutschen Nationalmannschaft von 1984 bis 1990. Der Titel gegen Maradona. Pokal. Fertig. Der Film arbeitet dabei zum Teil mit Originalaufnahmen aus der Totalen, fügt aber auch selbst gedrehte detailliertere Szenen des Spielers mit hinzu. Ein geschickter Schachzug, der auch optisch geglückt ist.

All diese sportlichen Glanzlichter in der Karriere Beckenbauers sind älteren Fußballfans natürlich bekannt. Mehr hätte man sich hier noch gewünscht: Die EM 1972 zum Beispiel, in der die Nationalmannschaft so gut spielte wie nie. Oder die drei Landesmeisterpokale von 1974 bis 1976, mit denen die Grundlage für den Mythos FC Bayern gelegt wurde und die jedem eingefleischten Fan des Vereins bis heute wichtiger sind als die WM 1974, die letztendlich gegen Cruyffs starke Holländer auch ein bisschen glücklich war. "Die Rahmenbedingungen sind historisch belegt. Der Spielfilm ist im Übrigen aber weitgehend fiktional. Dies gilt vor allem für die Dialoge und die Darstellung der privaten Beziehungen der Beteiligten", heißt es jedoch zu Beginn, und genau da beginnt der spannende Teil des Biopics.

Wie also hat Beckenbauer damals gedacht? Wovon träumte er? Was gab ihm sein Manager Robert Schwan (Stefan Murr) mit auf den Weg? Was geschah hinter den Kulissen, nachdem Deutschland gegen die DDR 1974 bei der WM sensationell 1:0 verlor und der Aufstand gegen Bundestrainer Helmut Schön (Jörg Pose) stattfand? Wie fühlte sich der prunkvoll in Leuchtlettern vorgestellte "Kaiser" in den USA? Vieles wurde in zahllosen Interviews der Beteiligten erzählt. Der Film fasst zusammen, ersinnt die passenden Dialoge und spekuliert natürlich auch. Aber letzten Endes passt das alles zum Bild jenes Sportlers und Trainers, das sich in den Jahrzehnten bei den Fans festgesetzt hat.

Beckenbauers Frauen Und dazu: die Frauen. Es gab natürlich einige im Leben Beckenbauers und den einen oder anderen eher fließenden Übergang zwischen ihnen. Auch das erzählt der Film wenngleich eher am Rande und nicht in allen Fällen mit den richtigen Namen der Lebensgefährtinnen. Sie allesamt sind, das fällt auf, selbstbewusste Frauen in einer Zeit, in der das im Umgang mit einem so prominenten Partner nicht selbstverständlich war.

"Der Kaiser" ist ein einfaches Biopic geworden – sicher sehr fordernd zu drehen, aber eben simpel und geradlinig erzählt. Beckenbauer für Anfänger sozusagen. Oder anders formuliert: ein bisschen "Bravo Sport", ein bisschen "Bunte", ein Hauch "Kicker" und ein dicker Klecks "11 Freunde" obendrauf. Viel Neues erfährt man nicht. Und doch macht das Zuschauen Freude.

Zum einen erinnert der Film eben an die womöglich besseren Zeiten des Sports, in denen alles noch echter, noch harmloser war. Nostalgie pur. Zum anderen funktioniert er über weite Strecken auch wie kunterbuntes Wimmelbild-Suchspiel. Überall Bekannte, überall fußballerische Ikonen. Udo Lattek, Paul Breitner, Sepp Maier, Wolfgang Overath, Günter Netzer, Helmut Haller, Tschik Cajkowski, Uli Hoeneß, Dettmar Cramer, Herbert Neuberger, Branko Zebec, Jupp Derwall, Harry Valérien, Max Merkel und noch Peter Handke obendrauf – es ließe sich ewig weitermachen. Sie alle kommen vor, sie alle haben was zum oder über den Kaiser zu sagen und sie alle zu suchen und zu erkennen, ist fraglos ein Fan-Spaß.

Hauptdarsteller riss sich das Kreuzband Vor allem aber fällt die große Liebe zum Sport auf, mit der dieser Film gemacht wurde. Autor, Regisseur und Produzenten – sie alle sind Fußballfans. Stephan Bechtle, Produzent Bavarian Fiction, lässt sich zum Film wie folgt zitieren: "'Fußball ist die allwöchentliche Wiedererlangung der Kindheit', schrieb der spanische Fußballphilosoph und Schriftsteller Xavier Maria. Das beschreibt ganz gut, was Fußball für mich bedeutet." Und genau so ist auch dieser Film. Unbedarft, ganz bewusst auch ein bisschen naiv, gut meinend. Regisseur Tim Trageser wurde in Darmstadt groß und warf als Balljunge der 98-er bei einem Heimspiel gegen die Bayern Paul Breitner und Sepp Maier den Ball zu. Diesen Moment, sagt er, wird er nie vergessen. Und diese Form von kindlichem Respekt und offener Bewunderung offenbart auch der Film.

Die Schlüsselrolle bei alldem kommt jedoch einem zu, der selbst seit Kindesbeinen an Fußballer ist. Bis heute spielt Klaus Steinbacher beim SC Reichersbeuern, A-Klasse. Ein paar tolle Fußballszenen schenkt ihm "Der Kaiser", die der 28-Jährige glänzend meistert. Keineswegs selbstverständlich, nachdem er vier Monate vor Drehbeginn im Kunstrasen hängenblieb und sich das Kreuzband riss ("schon mit Gegnerbeteiligung, aber kein Foul").

Warum kommt Gerd Müller kaum vor? Vor allem aber spielt er Beckenbauer mit einer gelungenen Mischung aus charmanter Authentizität und kluger Distanz. Steinbacher überzieht nicht, spricht, als hätte er noch nie eine Beckenbauer-Parodie gesehen. Dialekt ja, aber nicht zu viel. Vor allem in den jungen Jahren ist es keine plump-bemühte Kopie des Originals, sondern eben eine Interpretation. Zu späteren Zeiten indes tastet sich Steinbacher in vielen Momenten in Gestik und Haltung durchaus nah an die menschliche Vorlage heran. Und wenn der dann zum Kaiser gewordene Coach in einer Schlüsselszene des Films im "sportstudio" Harry Valérien (Michael Lerchenberg) gegenübersitzt und sich nach medialen Attacken seines alten Weggefährten Paul Breitner verteidigen muss, ist das schon verdammt echt.

Jedoch: Eines lässt der Film außer Acht. Genauer gesagt: einen! Gerd Müller kommt nur in Originalszenen mit seinen Toren vor, der Film zeigt ihn sonst nicht. Beckenbauers Weg zum Superstar zu erzählen, ohne Gerd Müller zu würdigen, ist im Grunde unzulässig. Trageser entschied sich dennoch dafür. Dem Vernehmen nach, weil Gerd Müller als Nebenrolle für ihn einfach nicht in Ordnung gewesen wäre. Man müsste, um ihm auch nur halbwegs gerecht zu werden, einen eigenen Film über ihn machen. – Das stimmt. Und das wäre dann ein Biopic, wie man es kennt. Mit Aufstieg und Fall ...