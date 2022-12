"Markus Lanz – Das Jahr 2022": ZDF-Rückblick auf ein "Annus horribilis"

Seit 2020 heißt die Jahresrückblicks-Show des ZDF nicht mehr "Menschen ...", sondern ist nach dem auch in journalistischen Fachkreisen mittlerweile geschätzten ZDF-Talker Markus Lanz benannt. Der verdiente sich seinen Ruf durch seine präzisen allabendlichen Talks. Im vergangenen Jahr erreichte sein "großes" Jahresrückblicks-Format "Markus Lanz – Das Jahr 2021" immerhin 3,7 Millionen Zuschauer. Ein ordentlicher, aber kein überragender Wert. 2020 schauten immerhin noch vier Millionen zu. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Menschen die alten Jahre derzeit lieber schnell vergessen würden. Würde diese These zutreffen, bräuchte Markus Lanz am Donnerstag, 15. Dezember, wohl erst gar nicht zum Jahresrückblick antreten.

Wer seine Gäste sein werden, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Klar sein dürfte dennoch: Lanz blickt mit prominenten und nicht prominenten Gästen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auf ein maßgeblich durch den Krieg in der Ukraine geprägtes Jahr 2022 zurück: Was bedeutet eine solche Jahrhundertkrise für Wirtschaft und Gesellschaft? Welchen Einfluss hatten sie auf Sportgroßveranstaltungen, wie zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft in Katar? Und: Spielt die Coronapandemie in ihren dritten "Lebensjahr" auch noch eine gesellschaftliche Rolle?