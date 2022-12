"Donna Leon: Lasset die Kinder zu mir kommen" – Kritik zum Film in der ARD

Geht nicht, kann nicht sein – so lautet die gängige Devise, wenn deutsche Gesichter Südländer spielen sollen. Geht aber doch, wie die Langlauf-Serie "Donna Leon" (2000 bis 2019) beweist. Auch wenn in Italien selbst fast niemand den deutschen Commissario Uwe Kockisch alias Guido Brunetti kennt. Mehr als hilfreich ist dabei, dass in den Filmen die Lagunenstadt Venedig laut ARD "die eigentliche Hauptrolle" spielt – ohne dabei Kockischs Starqualitäten zu schmälern. Der 15. Fall des geplagten Lagunenkommissars, "Lasset die Kinder zu mir kommen" (Regie: Sigi Rothemund, 2010), den das Erste nun wiederholt, ist für Brunetti einer der bislang schwersten.

Zweiter Fall direkt im Anschluss

Direkt im Anschluss, um 21.45 Uhr wiederholt das Erste einen weiteren Film der Krimi-Reihe: In "Donna Leon – Das Gesetz der Lagune" (Erstausstrahlung 2006) beginnt Paola (Julia Jäger), die Frau von Commissario Brunetti, an dessen Loyalität. Seine elfenhafte Sekretärin Elettra (Annett Renneberg) ermittelt undercover, und der Kommissar ist in ständiger Sorge um seine schöne Kollegin. Der in der Buchreihe an zehnter Stelle erschienene Fall ist die melancholischste unter allen Geschichten der in New Jersey geborenen Schriftstellerin Donna Leon.