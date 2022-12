Unfall bei MontanaBlack-Show: Streamerin Kayla Shyx bricht sich beide Arme

Die Premiere von "Get Away" (Joyn) wurde von einem Sanitäter-Einsatz überschattet. Am Sonntagabend kam es bei der Escape-Show zu einem Unfall: Die Streamerin Kayla Shyx (20) brach sich beide Arme. Host und Streamer MontanaBlack (34) moderierte an der Seite von Steven Gätjen (50) und zeigte sich noch am selben Abend in seinen Instagram-Storys betroffen: "Leider hat sich Kayla verletzt und wird gerade ins Krankenhaus gefahren." Weiter schrieb er: "Mir schmerzt es in der Brust, dass sich jemand bei meinem Event verletzt hat."