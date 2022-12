"Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten": besinnliche Geschäftsideen

Ja, ist denn schon wieder Staffelstart? Nicht ganz: Mit der beliebten VOX-Gründershow geht es erst im Frühjahr weiter, dann in der 13. Staffel. Vorher gibt es in der Sonderausgabe "Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten" ein Wiedersehen mit Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel – in einer festlich geschmückten Höhle. Diesmal soll es um die "besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen" gehen. Und ums Geld natürlich auch.