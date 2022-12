"Top Gun: Maverick": Zum besten Film 2022 gekürt

Die Fortsetzung des Kultfilms "Top Gun: Maverick" wurde in mehrfacher Hinsicht zum Überflieger. Nicht nur, dass der Action-Hit die Kinokassen reichlich auffüllte und Tom Cruise seinen bisher erfolgreichsten Film bescherte, nun hat "Top Gun: Maverick" den nächsten Sieg eingeheimst. Der US-Filmverband National Board of Review hat den Action-Kracher zum besten Film des Jahres 2022 gekürt. "Auf jeder Ebene meisterhaft gemacht", lobte die Präsidentin des Verbands die Macher des Films. Die Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller ging allerdings nicht an Tom Cruise. Schauspiel-Kollege Colin Farrell konnte die Jury mehr von sich überzegen.

Da kann man wohl nur sagen: Mission erfolgreich. Das erfolgreiche Action-Sequel "Top Gun: Maverick" ist vom renommierten US-Filmverband National Board of Review (NBR) zum besten Film des Jahres gewählt worden . Knapp 1,5 Milliarden US-Dollar spielte der Streifen mit Tom Cruise (60) in der Hauptrolle weltweit an den Kinokassen ein. Es ist der bisher größte Kassenerfolg des Mega-Stars. Im Ranking der erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt "Top Gun: Maverick" aktuell den elften Platz.

Als bester Hauptdarsteller wurde allerdings nicht Cruise, sondern Kollege Colin Farrell (46) ausgezeichnet. Der Schauspieler überzeugte die Jury in der Tragikomödie "The Banshees of Inisherin", Farrells Filmpartner Brendan Gleeson (67) wurde zum besten Nebendarsteller gekürt. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Michelle Yeoh (60) für ihre Leistung im Film "Everything Everywhere All at Once". Janelle Monáe (37) wurde für ihre Rolle im Film "Glass Onion: A Knives Qut Mystery" als beste Nebendarstellerin geehrt.