Paramount+: Alle Infos zu dem neuen Streamingdienst

"Yellowstone" und "1883" bei Paramount +

Willst du Amerika verstehen, musst du Western-TV sehen

Amerikas Probleme wurzeln tief. Um zu verstehen, warum die USA heute so ist, wie sie ist, könnten zwei aktuelle Western-Serien weiterhelfen. "1883" und "Yellowstone" geben Einblicke in die Zeit von damals. Skrupellos setzt der mächtige Familien-Patriarch, gespielt von Kevin Costner, seine Pläne in der hochgelobten Dramaserie "Yellowstone" um. "Das Recht des Stärkeren" ist auch bei dem Epos "1883" das wichtigste Gesetz. "Man könnte spüren, was es bedeutet, 5.000 Kilometer in einem Holzwagen mit Pferd die Natur zu durchqueren", ist "Game of Thrones"-Darsteller Marc Rissmann begeistert von der Serie, in der er die Rolle des Josef übernimmt. Zum Start des neuen Streamingdienstes Paramount + am 8. Dezember, präsentiert der Anbieter die zwei Blockbuster-Serien.

MEHR