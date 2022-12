"Liebe braucht keine Ferien": Verwirrung um Weihnachts-Film

Über eine mögliche Fortsetzung von "Liebe braucht keine Ferien" überschlagen sich aktuell die Meldungen. Erst am gestrigen Dienstag machten Gerüchte die Runde, dass der beliebte Weihnachtsfilm-Klassiker "Liebe braucht keine Ferien" mit Cameron Diaz (50) und Jude Law (49) in den Hauptrollen nach mehr als 16 Jahren eine Fortsetzung erhalten soll. Und heute sieht es schon wieder ganz anders aus. Die Meldung haben gleich zwei prominente Beteiligte des damaligen Films dementiert. So teilte Regisseurin und Drehbuchautorin Nancy Meyers (72) auf Instagram einen Screenshot des entsprechenden Berichts und schrieb dazu: "Sorry, aber stimmt nicht".