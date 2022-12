Robert Downey Jr.: Drogen mit sechs Jahren

Robert Downey Jr. hat eine Traumkarriere in Hollywood hingelegt. Dass der Schauspieler einmal so erfolgreich werden könnte, hätte bei seiner Kindheit wohl kaum jemand gedacht. Aufgewachsen ist der US-Star in einer Familie, in der alle Drogen nahmen. Mit sechs Jahren soll Robert Downey Jr. Vater seinem Sohn zum ersten Mal einen Joint gegeben haben. In wenigen Jahren wurde der Schauspieler von anderen Drogen abhängig. In der Netflix-Doku "Sr." spricht Downey Jr. ganz offen über seine turbulente Familiengeschichte.

In der Netflix-Doku "Sr." erzählt Robert Downey Jr. (57) von seinem Vater Robert Downey Sr. (1936-2021). Auch die schlimmen Seiten seiner Familiengeschichte lässt er dabei nicht aus. Downey Jr. war erst sechs Jahre alt, als er das erste Mal mit Drogen in Berührung kam. Sein Vater hatte ihm angeblich einen Joint gereicht und ihn daran ziehen lassen. Auch Robert Downey Sr. hatte zeitweise mit Drogenproblemen zu kämpfen, wie der Filmemacher selbst in der Doku über sein Leben und seine Karriere erzählt.

"Ein schrecklich, dummer Fehler" Jahre später hat der Regisseur erkannt, dass er "einen schrecklichen, dummen Fehler" gemacht hat, als er seinem Sohn Drogen gab. Das Leben zu Hause habe darin bestanden, "in einer Familie aufzuwachsen, in der alle Drogen nahmen", sagte Downey Jr. Mit acht Jahren soll er drogensüchtig gewesen sein.

Der Dokumentarfilm enthält einen Ausschnitt aus einem Interview, offenbar aus den 1990er Jahren, in dem Downey Sr., neben seinem Sohn stehend, über Drogenkonsum zugibt: "Viele von uns machten Sachen und fanden es scheinheilig, unsere Kinder nicht daran teilhaben zu lassen, also haben wir sie mitrauchen lassen. Es war richtig dumm von uns allen, das mit den Kindern zu teilen. Zum Glück ist er noch da."

Robert Downey Jr. will keine Drogen mehr Robert Downey Jr., der seinem Vater nahe stand, wurde in den 90er Jahren mehrfach wegen Drogenbesitzes festgenommen und verbrachte insgesamt über ein Jahr im Gefängnis. Seit Juli 2003 ist er eigenen Aussagen zufolge clean und legte mit seinen Rollen als "Iron Man" und "Sherlock Holmes" ein spektakuläres Comeback hin.

Robert Downey Sr., der 2021 im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben ist, kam 1936 in New York City zur Welt. Im Alter von 22 Jahren stieg er in die Filmbranche ein und probierte sich lange als Drehbuchautor und Regisseur. 1969 feierte er einen ersten Erfolg mit "Putney Swope". Es folgten Werke wie "Babo 73" oder "Greaser's Palace". Als Schauspieler war er unter anderem 1985 in "Leben und Sterben in L.A.", 1997 in "Boogie Nights" oder 2011 in "Tower Heist" zu sehen. Robert Downey Jr. stammt aus seiner Ehe mit Elsie Downey (1934-2014). Insgesamt war der Regisseur dreimal verheiratet.