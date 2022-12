"Drei Engel für die Truppe": Doku über Militärseelsorge

Die Militärpfarrerin ist in schwierigen Zeiten für viele Soldatinnen und Soldaten ein wichtiger Halt. In der RTL-Doku "Drei Engel für die Truppe – Militärseelsorgerinnen im Einsatz" rückt die Seelsorgerin Katja Bruns in den Fokus und gibt einen Einblick in ihr dramatisches Berufsleben. Dabei geht es um Schicksale, die unter die Haut gehen. Dennoch schenken Menschen wie Katja Bruns den Betroffenen Licht und Wärme. Zum Nikolausabend zeigt die Doku, wie wichtig die Militärseelsorge ist.

Vielleicht ganz passend auf den Nikolausabend programmiert, gibt der Sender Katja Bruns und ihrem Team eine Stimme. Am 6. Dezember feiern viele Familien gemeinsam, und oft denken sie dabei auch an Angehörige und Freunde in schwierigeren Lebenslagen. Die Weihnachtszeit ist besonders für viele Soldatinnen und Soldaten im Einsatz nicht immer einfach. Doch bei vielen Militär-Angehörigen geht es noch um viel mehr.

Hilfe bei Heimweh Üblicherweise begleitet die Militärpfarrerin Bruns oft monatelang Marineschiffe. Die Themen, bei denen sie gefragt ist und nicht selten Trost spenden muss, gehen ihr häufig an die Nieren. Es geht um Abschiede und Heimkehr, um Erzählungen von schwierigen Einsätzen der Soldatinnen und Soldaten sowie um die meist lange Abwesenheit von der Familie. Und dann herrscht in Europa plötzlich Krieg. Selten war Militärseelsorge so wichtig wie aktuell.

