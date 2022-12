George Clooney gerührt bei Preisverleihung

Ab dem 14. Dezember

"Avatar" Fortsetzung: "The Weeknd" sorgt für die Filmmusik

Ab dem 14. Dezember ist es endlich so weit - die Fortsetzung eines der erfolgreichsten Filme aller Zeiten kommt in die deutschen Kinos. Zehn Jahre nach dem großen Fantasy-Epos gibt es mit "Avatar: The Way of Water" den langersehnten Nachschlag. Für den Film mit der beeindruckenden Sci-Fi-Welt wird Tesfaye alias The Weeknd die Musik beisteuern. Die Macher des Blockbusters zeigen sich ganz begeistert von dem kanadischen R&B-Star.

