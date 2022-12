Luke Mockridge feiert Comeback bei SAT.1

Nach Vorwürfen seiner Ex-Freundin war Luke Mockridge Ende 2021 weitgehend von der öffentlichen Bildfläche verschwunden. Deren Anschuldigungen wies Mockridge entschieden zurück, vor Gericht erwirkte er mehrfach Anpassungen eines "Spiegel"-Artikels. Nun, knapp ein Jahr später, treibt der Komiker sein Comeback voran. Auf die Comedybühne ist der 33-Jährige mit seinem Programm "Welcome Back to Luckyland" bereits zurückgekehrt – und auch sein erster TV-Auftritt steht kurz bevor.

Eigentlich war erst 2023 mit einer Rückkehr zu rechnen gewesen. Schon länger ist bekannt, dass Mockridge bei SAT.1 im kommenden Jahr als Teil der Gala "Die besten Comedians Deutschlands" zu sehen sein wird. Via Twitter gab der Sender nun aber bekannt, dass das TV-Publikum Mockridge noch in diesem Jahr zu Gesicht bekommt. "Kurzfristige Programmänderung: SAT.1 zeigt 'A Way Back to Luckyland', das aktuelle Programm von Luke Mockridge, am Freitag, 9. Dezember, in der Primetime", teilte SAT.1 mit. Die Wiederholung der Rankingshow "111 chaotische Kollegen" fliegt dafür aus dem Programm.