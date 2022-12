TV-Panne bei WM 2022: Französische Zuschauer bekamen VAR-Entscheidung nicht mit

Am Mittwoch kassierte Frankreich bei der WM seine erste Niederlage. Doch davon bekamen die Zuschauer des Senders TF1 zunächst nichts mit: Als das späte Ausgleichstor der Franzosen zurückgenommen wurde, war der Sender schon in der Werbung.

Nach dem Abpfiff ab in die Werbung – ein geübtes Ritual für Fernsehsender und TV-Publikum. Schließlich müssen die sündteuren Übertragungsrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegenfinanziert werden. Beim dritten und letzten Vorrundenspiel in der Gruppe D zwischen Tunesien und Frankreich hatte die Regie des französischen Free-TV-Senders TF1 die Rechnung aber ohne den Videobeweis – VAR – gemacht.

Was war passiert? Tunesien führte in der Partie durch einen Treffer des Stürmers Wahbi Khazri bis tief in die Nachspielzeit – da trafen die favorisierten Franzosen, die schon vor dem Anpfiff als Gruppensieger festgestanden hatten, doch noch ins Tor. Star-Angreifer Antoine Griezmann drehte in der achten Minute der Nachspielzeit jubelnd ab, es ertönte der Abpfiff – und TF1 gab in die Werbung.