"Wetten, dass..?": Das ist der Termin für 2023

Vor nicht einmal zwei Wochen lud Thomas Gottschalk in Friedrichshafen zu "Wetten, dass..?" – nun steht bereits der nächste Termin fest. Nach Informationen der "Bild" wird der 72-Jährige im kommenden Jahr die ZDF-Show erneut aus Baden-Württemberg präsentieren: Am Samstag, 25. November 2023, lädt Gottschalk Prominente sowie potenzielle Wettköniginnen und Wettkönige nach Offenburg ein.

Gegenüber "Bild" ließ Gottschalk bereits verlauten: "Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der 'jungen Zielgruppe', weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht." Die Information, ob Michelle Hunziker wieder als Co-Moderatorin an seiner Seite stehen wird, wollte der Entertainer noch nicht preisgeben. Es wäre Hunzikers bereits 20. Einsatz bei "Wetten, dass..?" – und somit ein kleines Jubiläum für die Schweizerin.