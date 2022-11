WM 2022 – 3. Spieltag: Diese Spiele laufen nur bei MagentaTV

Wer schafft es ins Achtelfinale, wer scheidet aus? Am 3. Spieltag der Gruppenphase fallen zahlreiche Entscheidungen. Nur die Hälfte der Spiele sind im Free-TV zu sehen.

Für viele schien das vorzeitige Aus Deutschlands bei der WM in Katar bereits so gut wie besiegelt, doch mit dem 1:1-Unentschieden gegen Spanien konnte die deutsche Elf die Chance auf ein Weiterkommen wahren. Ob Hansi Flicks Team diese Chance nun auch nutzen kann, entscheidet sich im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Das Erste zeigt die Partie am Donnerstag, 1. Dezember, ab 18.30 Uhr (Anstoß: 20 Uhr) mit Reporter Gerd Gottlob am Mikrofon.

Der Fußball-Tag in der ARD beginnt am Donnerstag abermals bereits um 15.10 Uhr, dann startet die Übertragung aus dem Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan mit Kommentatorin Christina Graf. Um 16 Uhr deutscher Zeit stehen sowohl der amtierende Vize-Weltmeister als auch der Drittplatzierte der letzten WM auf dem Platz: Kroatien trifft auf Belgien. Die jeweiligen Parallelspiele gibt es nur bei MagentaTV zu sehen.

Wales gegen England nicht im Free-TV Bereits am Dienstag kommen Fußballfans im Ersten auf ihre Kosten: Ab 15.10 Uhr berichtet Gottlob live, wenn das bereits ausgeschiedene Gastgeberland Katar gegen die Niederlande antritt. Das Abendspiel (Anstoß: 20 Uhr) zwischen dem Iran und den USA kommentiert Tom Bartels.

Die beiden Parallelspiele aus Gruppe A und B sind am Dienstag jeweils nur bei MagentaTV zu sehen. Der Streaming-Service der Telekom überträgt am Dienstag demnach um 16 Uhr das Spiel Ecuador gegen Senegal und um 20 Uhr das UK-Duell Wales gegen England.

Das gilt auch für die weiteren WM-Tage in der Gruppenphase. So sind am Mittwoch im ZDF nur die Spiele Tunesien - Frankreich (16 Uhr) und Polen - Argentinien (20 Uhr) zu sehen. Australien - Dänemark (16 Uhr) und Saudi-Arabien - Mexiko (20 Uhr) gibt es nur bei MagentaTV. Am Freitag zeigt das ZDF zum Abschluss der Gruppenphase die Spiele Südkorea - Portugal und Kamerun - Brasilien. Wer im ZDF kommentiert, erfahren Sie hier.

3. WM-Spieltag im TV: Dienstag, 29. November 16.00 Uhr: A Ecuador - Senegal (MagentaTV)

16.00 Uhr: A Niederlande - Katar (ARD und MagentaTV) -> Vorberichte ab 15.10 Uhr

20.00 Uhr: B Iran - USA (ARD und MagentaTV)

20.00 Uhr: Wales - England (MagentaTV) Mittwoch, 30. November 16.00 Uhr: D Australien - Dänemark (MagentaTV)

16.00 Uhr: D Tunesien - Frankreich (ZDF und MagentaTV) -> Vorberichte ab 15.05 Uhr

20.00 Uhr: C Saudi-Arabien - Mexiko (MagentaTV)

20.00 Uhr: C Polen - Argentinien (ZDF undMagentaTV) Donnerstag, 1. Dezember 16.00 Uhr: F Kanada - Marokko (MagentaTV)

16.00 Uhr: F Kroatien - Belgien (ARD und MagentaTV) -> Vorberichte ab 15.10 Uhr

20.00 Uhr: E Costa Rica - Deutschland (ARD und MagentaTV)

20.00 Uhr: E Japan - Spanien (MagentaTV) Freitag, 2. Dezember 16.00 Uhr: H Ghana - Uruguay (MagentaTV)

16.00 Uhr: H Südkorea - Portugal (ZDF und MagentaTV) -> Vorberichte ab 15.05 Uhr

20.00 Uhr: G Serbien - Schweiz (MagentaTV)

20.00 Uhr: G Kamerun - Brasilien (ZDF und MagentaTV) Auch zwei Achtelfinalspiele und das Spiel um Platz drei (außer bei deutscher Beteiligung) werden exklusiv nur bei MagentaTV übertragen.