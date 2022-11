"Singen fürs Leben" – Ist das die beste Medizin?

Es heißt, Lachen sei die beste Medizin. Oder ist es wohl doch eher das Singen? Für ein besonderes Engagement im Kampf gegen den Krebs steht der Chor "Jetzt oder Nie!" aus Neumünster. Eher aus Verzweiflung heraus gegründet, gibt er Menschen in scheinbar hoffnungslosen Zeiten eine Stimme und Halt im Kreis Gleichgesinnter. Gründerin Andrea Krull, Mutter eines Sohnes, erkrankte selbst vor zehn Jahren an Eierstockkrebs. Eine schwere Operation vor acht Jahren soll ausschlaggebend für die Idee gewesen sein, gemeinsam mit anderen gegen das Leid "anzusingen". Sie hatte im Fernsehen gesehen, dass Singen glücklich machen soll. Seit knapp 30 Jahren taucht das ZDF-Format "37°" in authentische Alltagsgeschichten ein, diesmal in das Leben von Andrea Krull und ihrer Sängerschaft.