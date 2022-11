"Lebenslinien: Die Eltern der Wanderhure" - Hinter dem Bestseller steckt ein Pärchen

"Die Geschichten in meinem Kopf haben mich abgelenkt. Ich hätte sonst nicht einschlafen können", erinnert sich Iny Klocke an ihre Kindheit und Jugend zurück, an eine Zeit geprägt von Armut und Familienzwist. Unter dem Regime ihres Großvaters sei es ihr untersagt gewesen, mit anderen Kindern zu spielen. Bildung verwehrte man ihr. "Das Einzige, das man mir nicht verbieten konnte, war das Lesen. Dafür habe ich alles getan", erinnert sich die Bestseller-Autorin.

Der Film begleitet die beiden in ihrem Alltag sowie bei ihren Recherchearbeiten. Oft im Partnerlook lässt der erste Eindruck des Paares nicht auf den Erfolg von über 80 Romanen schließen. Allein "Die Wanderhure" wurde im zweistelligen Millionenbereich verkauft und in elf Sprachen übersetzt. Doch für sie geht es um Bodenständigkeit und die reine Liebe zum geschriebenen Wort.

Über ihre Liebe zur Fiktion kreuzten sich schließlich die Wege der beiden eher introvertierten und fast schon menschenscheuen Schreiber. Ein deutschlandweiter Fantasy-Club war letztlich die Grundlage ihrer Beziehung. "Brief hin, Tonkassette zurück, Brief hin, Tonkassette zurück – eineinhalb Jahre lang, das war Elmar", blickt Iny Klocke gerührt auf die anfängliche Brieffreundschaft mit Elmar Wohlrat zurück. Dieser publizierte seine ersten Kurzgeschichten in dem Vereinsmagazin und legte damit den Grundstein seiner Karriere. Das BR-Porträt dreht die Zeit zurück, taucht tief in die Vergangenheit ein und rekonstruiert Wohlrats erste Anläufe, sich als Autor einen Namen zu machen. Bald schon immer an seiner Seite: Iny Klocke.