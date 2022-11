"Bambi" wird zum Killer: Sequel als Horrorfilm

"Winnie The Pooh: Blood and Honey" soll am 15. Februar 2023 in den USA erscheinen und zeigt die Figuren aus dem Hundertmorgenwald als blutrünstige Killer. Das sorgte nach der Ankündigung bei einigen Fans des eigentlich gutmütigen Bären für Entsetzen. Es gab aber auch viele, die von der Idee begeistert waren. Ein zweiter Teil ist bereits in Planung.