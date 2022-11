Cameron plaudert Star-Allüren von Leonardo DiCaprio aus

Musiker gibt sich geschlagen

Andrew Garfield schnappte Joe Jonas "Spider-Man"-Rolle weg

Joe Jonas wäre gerne in die Rolle des Peter Parkers geschlüpft und als Spider-Man durch New York gehüpft. Dafür hat das sich das Jonas-Brothers-Mitglied beim Vorsprechen viel Mühe gegeben. Doch leider ohne Erfolg. Die Rolle für den Film "The Amazing Spider-Man" ging an Andrew Garfield.

