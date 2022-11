Charlotte Würdig äußert sich zur Drogen-Beichte

Dass Rapper Sido gerne Drogen nimmt, ist kein Geheimnis. Doch welche Ausmaße seine Suchtprobleme angenommen haben, hat der Musik zuletzt in einem Interview offenbart. "Es ist aus dem Ruder gelaufen", gibt Sido darin zu. Dies sei auch ein Grund für die Scheidung von Ex-Frau Charlotte Würdig gewesen sein. Die Moderatorin hat sich nun dazu geäußert und findet es "mutig und richtig", damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Charlotte Würdig (44) hat sich zu der Drogen-Beichte ihres Ex-Mannes geäußert. Rapper Sido (41) hatte in einem "Spiegel"-Interview offen über seine Sucht und den Entzug in einer Klinik gesprochen und zugegeben, dass das der Grund für die Scheidung von seiner Frau war.

In dem Interview spricht Paul Würdig, so der bürgerliche Name des Rappers, darüber, wie er während der Coronazeit mit Sex und Drogen wie Kokain, Liquid Ecstasy und Speed in eine tiefe Krise geschlittert ist. "Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Am Ende saß ich in der Klapse."