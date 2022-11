Barbara Meier verrät Baby-Namen

Kannibalismus-Horror trifft auf Romanze

"Bones and All": Liebespaar mit Hunger auf Menschenfleisch

"Liebe durch den Magen" heißt es ja bekanntlich. Der Satz bekommt mit dem Film "Bones and All" einen ganz neuen Geschmack. Denn in dem Horror-Roadmovie geht es um ein junges Paar, das nicht nur die Liebe zueinander entdecken. Beide haben eine Leidenschaft für Menschenfleisch. Timothée Chalamet und Taylor Russell übernehmen die Rollen der hungrigen Teenager. Was kann man von der Mischung aus Kannibalismus-Horror, Roadmovie und Coming-of-Age-Romanze erwarten?

