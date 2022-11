"Promi Big Brother" 2022: Jeremy Fragrance allein im Loft – "geil!"

Die Widersacher Walentina Doronina und Jeremy Fragrance begraben das Kriegsbeil und Menderes schwärmt für Tanja Tischewitsch. Es wird versöhnlich bei "Promi Big Brother" – doch dann beginnt die große Jeremy-Show.

Diese Nachricht schlug in der vergangenen Folge ein wie eine Bombe: "Prince-Charming"-Kandidat Sam Dylan und "Love-Island"-Gewinnerin Jennifer Iglesias dürfen dank Zuschauer-Voting den Dachboden bei "Promi Big Brother" verlassen und der eisigen Stimmung entfliehen. Es geht für sie in die Garage. Beide sind hin und weg. "Es ist wie im Film", schwärmt Sam. "Essen ist besser, Schlaf ist besser und die Stimmung ist besser", erklärt Jay Khan. Die einzigen Verbliebenen auf dem Dachboden sind die vermeintlichen Erzfeinde Walentina und Jeremy. Doch die erwartete Eskalation bleibt aus: Walentina und Jeremy begraben das Kriegsbeil! "Erst mal Handshake, es hat auf jeden Fall zu was Gutem geführt", fasst der Duft-Influencer die Situation zusammen. Auch Walentina zeigt sich versöhnlich: "Ich glaube, wir sind auch beide alt genug. Wir machen jetzt einfach unsere eigene Show hier."

Walentina geht sogar einen Schritt weiter. "Ich glaube, Jeremy ist verliebt in mich", sagt sie mit Herzchenaugen. Und Jeremy kocht sogar Sauerkraut für seine neue Vertraute. Die harmonische Stimmung wird allerdings schnell gestört. Walentina und Jeremy müssen ins Duell gegeneinander. Walentina verliert das Ratespiel und kommt in die Garage. Jeremy darf ins Loft, was er nun ganz für sich hat, denn die bisherigen Loft-Bewohner müssen auf den Dachboden.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Im Loft beginnt dann die große Jeremey-Fragrance-Show, die zum großen Teil in der "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Nachgang zu sehen ist. Der Duft-Influencer inspiziert sein neues Zuhause und hält dabei einen immer fortwährenden Monolog. Spricht er mit sich selbst, den Zuschauern oder der "Big Brother"-Stimme? Wir wissen es nicht. Schritt für Schritt plant er seine "Morning Routine", als wolle er ein Storyboard für sein nächstes TikTok-Video entwerfen: Das Glas Wasser wird hier stehen, geduscht wird auf der Terrasse, in einer weißen Speedo. Das Frühstück wird wohl ausfallen. Das Essen sieht zwar toll aus, aber Jeremy will seine Fastenkur weiter durchhalten. Sein Spielgelbild beeindruckt ihn: geiler Typ, geiler Bart, geiler Sixpack. Auch das Loft ist "geil". So ehrlich muss man sein: Jeremy schafft es, mit seinem geilen XXL-Selbstgespräch besser zu unterhalten als die komplette Garage.

Dating-Aufruf für Menderes Bei einer lauschigen Runde in der Garage kommt das Thema Dating auf. Doreen Steinert fragt sich, warum Menderes wohl immer noch Single ist. "Ich glaub an Frauen mangelt es nicht, er ist ja nicht hässlich", findet sie. "Was ist denn dein Typ Frau?“, fragt die Ex von Rapper Sido die "DSDS"-Legende. "Das Gesamtpaket muss stimmen", findet Menderes. Daraufhin lässt sich Doreen nicht lumpen und startet gleich einen Aufruf für ihren unterhaltsamen Mitbewohner: "Wenn du aufgeschlossen und lustig bist und Lust hast, einen sehr ordentlichen liebenswerten, reinlichen und unterhaltsamen Typen wie Menderes kennenzulernen, dann gerne mit Foto bewerben, damit Menderes schon mal einen kleinen Eindruck kriegt und aussortieren kann."