"Anders Leben – Raus aus dem Mainstream?" – Doku im BR

Rigides Krafttraining, strenge Diäten und ständig an den nächsten Wettkampf denken: Bodybuilderin Alina aus Geretsried ist eine der Protagonistinnen, die im Zentrum der neuen BR-Dokumentation "Anders Leben – Raus aus dem Mainstream?" stehen. Matthias Luginger stellt in seinem Film Menschen vor, die ihre Leidenschaften ausleben und deren Alltag nach eigenen Gesetzen abläuft – Regeln, die bei vielen Mitmenschen oft Achselzucken oder sogar heftige Kritik auslösen. Wer seinen Traum leben möchte, muss manchmal mit Widerständen rechnen.

Max aus Nürnberg hat sich für eine eher extrovertierte Lebensweise entschieden: Er liebt es, als sogenannter "Cosplayer" in andere Identitäten zu schlüpfen. In aufwendiger Vorbereitung, kostümiert und geschminkt, verwandelt er sich in eine Kunstfigur aus einem Computerspiel oder asiatischen Anime.