"Tatort": 3sat wiederholt Meret Beckers letzten Fall

Der Leiche, die im "Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" aus der Spree gefischt wird, fehlt nicht nur der Kopf. Ihr wurden auch Fingerhäute und Tätowierungen entfernt. Die Identifikation des Toten sollte so maximal erschwert werden. Trotzdem bekommen die Berliner Ermittelnden Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) heraus: Der Exekutierte war ein verdeckter Ermittler, der auf die Russenmafia angesetzt war. Eben jene Clanstruktur, aus der die feenschöne Julie Bolschakow (Bella Dayne), die Kontakt zu Nina Rubin sucht, nun ausbrechen will. Genauer formuliert: aus der Ehe mit Russenmafia-Boss Yasha (Oleg Tikhomirov), wofür sie allerdings über den Zeugenschutz eine neue Identität im Ausland ebnötigt. Rubin macht den Deal mit der Kriminaldirektorin (Nadeshda Brennicke) klar, darf aber Karow und auch sonst niemanden davon erzählen. In mehreren geheimen Treffen kommen sich Nina und Julie auch emotional näher. Gleichzeitig entzweien sich die Ermittelnden Rubin und Karow über das mangelnde gegenseitige Vertrauen, das von nun an in der Luft liegt.