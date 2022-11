WM 2022: Einschaltquoten bei Eröffnungsspiel deutlich schlechter als 2018

Die umstrittene WM in Katar löste am ersten Tag bei den deutschen Fans noch kein Fußballfieber aus. Die Einschaltquoten lagen weit hinter denen vor viereinhalb Jahren.

Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist gestartet. Das Eröffnungsspiel zwischen der Mannschaft des Gastgebers und Ecuador (0:2) stieß auf ein für WM-Verhältnisse geringes Zuschauerinteresse. 6,21 Millionen Fans verfolgten die Partie am späten Sonntagnachmittag live im ZDF, wie "AGF Videoforschung" meldet. Das entspricht einem Marktanteil von 28,2 Prozent. Das Eröffnungsmatch der Fußball-WM 2018 in Russland zwischen der Gastgeber-Mannschaft und Saudi-Arabien sahen hingegen noch etwas mehr als zehn Millionen Fans, wie "DWDL" berichtet. Damals belief sich die Quote auf 52 Prozent. Auch dieses Spiel war in Deutschland am späten Sonntagnachmittag zu sehen.