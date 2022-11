"Tatort: Katz und Maus" – Kritik zum neuen Fall aus Dresden

Während die Fußball-WM in Katar nun unglaublicherweise tatsächlich ins Rollen kommt, geht man auch knapp 6.000 Kilometer weiter nördlich von unfassbaren Geschehnissen aus: Ein Straftäter – oder ist er ein Volksheld? – in Mausmaske hat in Dresden eine Boulevardjournalistin entführt. Er verlangt per Videobotschaft von der Polizei rund um die Ermittelnden Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), dass 150 in Sachsen entführte Kinder befreit werden müssen. Die sollen angeblich in einem Dresdner Keller gefangen gehalten werden. Ist diese Maus verrückt, oder hat die unglaubliche Behauptung einen ernsten Hintergrund? Chef Schnabel wendet sich in einem eindringlichen TV-Appell an den offenbar "werteorientierten" Täter, um das Leben der Geisel zu retten. Bald jedoch wird er selbst zum Opfer einer Entführung.