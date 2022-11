Michael Patrick Kelly – auf Tour für den Frieden

Dass er heute wieder gerne Musiker ist und Spaß daran hat, auf der Bühne zu stehen, verdankt Kelly auch einer mehrjährigen Auszeit, während der er als Mönch in einem Kloster lebte. Für die Wiedergeburt des Musikers sei diese Findungsphase wichtig gewesen. Zu jeder Show gehört für Kelly inzwischen eine Schweigeminute für den Frieden, die durch eine aus Kriegsschrott gegossene Friedensglocke eingeläutet wird. "Da bekomme ich jedesmal Gänsehaut, wenn so viele Menschen auf einmal innehalten", erklärt Kelly. Gleichzeitig ist es ihm auch wichtig, bei den Konzerten spontane Aktionen zuzulassen, zum Beispiel die Interaktion mit jungen Fans, die mit ihm gemeinsam singen möchten. Dass er jetzt wieder in großen Hallen spielen darf, freut ihn sehr: "Musik hilft den Menschen, ihren Gefühlen Raum zu geben und Kraft für den Alltag zu sammeln. Ich freue mich tierisch auf die Shows im Februar.“ Weitere Informationen zu den PeaceBells, Hintergrundwissen zum aktuellen Album B.O.A.T.S. (Based on a True Story), Spannendes über die Ursprünge der Freundschaft zu Rea Garvey und vieles mehr erfahren Zuhörer in der neuesten Folge des Promi-Podcasts "Hallo!". Überall, wo es Podcasts gibt und direkt hier im Webplayer: