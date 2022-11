"Das Netz: Prometheus" – Kritik: düstere Machenschaften im Fußball mit Tobias Moretti

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2022, so wie es fiktiv in der Serie "Das Netz: Prometheus" im Spielertunnel kurz bevor steht. Tatsächlich spielt am 20. November Gastgeber Katar gegen Ecuador. In der Serie werden die beiden Länder und der Austragungsort nicht genannt. Dennoch spielen viele Details - siehe Bild - auf genau diese Begegnung an. Fotoquelle: ARD Degeto/Servus TV/MR-Film/Das Netz GmbH/Fabio Eppensteiner