Patrick Romer und Antonia Hemmer von "Bauer sucht Frau" getrennt

Liebeschaos in Wien

"Sachertorte": Lohnt sich Amazons neue Romantik-Komödie?

Geduld, ist das, was Karl (Max Hubacher) in der neuen Amazon-Romanze "Sachertorte" braucht. In der seichten Comedy-Romantik-Serie wartet Karl seit Wochen auf seine Traumfrau im Café Sacher. Die Dame kommt nämlich jedes Jahr zum Geburtstag in das Wiener Kaffeehaus. Ob der energische Karl am Ende für sein Durchhaltevermögen belohnt wird, erzählt die Komödie "Sachertorte" ab dem 18. November.

MEHR