Paris Hilton will unbedingt ein Kind

Doch die beiden "sind so glücklich", versicherte Kathy Hilton weiter. "Sie hatten ihren ersten Hochzeitstag auf dem Jahrmarkt verbracht und wollen das jedes Jahr machen. Sie waren wie zwei Kinder, es war wirklich süß." Paris Hilton und Carter Reum gaben im Februar 2021 ihre Verlobung bekannt, am 11. November folgte eine große Traumhochzeit.

Paris Hilton hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dass sie gerne Kinder hätte. Im Podcast "The Trend Reporter" erklärte sie im Januar, dass sie es mit künstlicher Befruchtung versuche. Im Juni erzählte die 41-Jährige dann im "Just for Variety"-Podcast, dass sie mittlerweile mehr an Nachwuchs interessiert, sei als an Geld.