Till Tonight: Alle Infos zur neuen Late-Night-Show mit Till Reiners im ZDF

"Bunt, gegensätzlich, witzig" soll es werden – und sehr persönlich: Till Reiners feiert Premiere mit seiner ersten Late-Night-Show im ZDF-Hauptprogramm. In insgesamt acht Folgen widmet sich der Comedian und Moderator wöchentlich gesellschaftlich relevanten Themen und den kleinen Alltagskatastrophen.

Versprochen wird eine "sehr persönliche Late-Night-Show, mit der alle gemeint sind" – wobei die zahlreichen Krisen der Welt ebenso besprochen werden wie die alltäglichen Katastrophen. Im Mittelpunkt steht jeweils ein gesellschaftlich relevantes und aktuelles Thema, das ausführlich aus Till Reiners' Perpektive beleuchtet wird: "das Kleine im Großen, das Entertainment im Politischen und das Politische im Entertainment suchend". Begleitet wird der aus Duisburg stammende Stand-Up-Comedian und Podcaster in seiner Late Night von Kollegen und Freundinnen wie Hazel Brugger .

Insgesamt acht Folgen "Till Tonight" zeigt das Zweite bis zum 15. August, immer freitags, um 23 Uhr – ausgenommen die Sendung am Freitag, 4. Juli (23.15 Uhr), sowie am Freitag, 18. Juli, die entfällt. Jeweils am Sendetag ist die aktuelle Show bereits ab 20 Uhr online abrufbar.