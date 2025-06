Andrea Kiewels Fehler, der fast ihre Karriere beendete - und der Dreier beim Fernsehgarten

Bei einem Blick auf die Moderationsgeschichte des „ZDF-Fernsehgarten“ gibt es eine auffällige Lücke. So führte „Kiwi“ von 2000 bis 2007 durch die Sendung und übernahm diesen Job schließlich 2009 wieder. Was aber war im Jahr 2008? Da passierte etwas, was Andrea Kiewel heute selbstkritisch als „großen Fehler mit Weight Watchers“ bezeichnet. Was war damals genau passiert? Die Moderatorin hatte im Fernsehen nicht nur Schleichwerbung für das Abnehmunternehmen gemacht. Sie hatte ihre vertragliche Beziehung mit Weight Watchers zudem verschwiegen und zunächst sogar diesbezüglich gelogen. Darauf folgte der Rausschmiss durch das ZDF. Doch der sollte nicht von Dauer sein, was letztlich auch „Kiwi“ überraschte: „Ich hätte nicht gedacht, dass das wieder alles gut wird.“

Das wäre ihr liebster Wunschgast

Andrea Kiewel hatte im „ZDF-Fernsehgarten“ schon zahlreiche Prominente zu Gast. Im „bizarren Mix aus Bundesgartenschau und musikalischem Allerlei“ (Frankfurter Rundschau) waren nicht nur nationale Größen wie Eko Fresh, Roland Kaiser oder Marianne Rosenberg zu sehen. Auch internationale Stars wie Johnny Logan („Hold me now“), Tony Christie („Is This the Way to Amarillo?“) oder Gloria Jones („Tainted Love“) folgten bereits „Kiwis“ Einladung. Hat sie trotzdem noch einen bestimmten Wunschgast? „Ann-Sophie (sic!) Mutter beispielsweise habe ich mir immer gewünscht.“ Aber warum möchte die Moderatorin ausgerechnet die Star-Geigerin in ihrer Sendung begrüßen? „Weil mein Vater sie so sehr verehrt hat.“ Ob Andrea Kiewels Wunsch in Erfüllung geht? Anne-Sophie Mutter ist selten in Show-Formaten im TV zu sehen. Am wahrscheinlichsten wäre ein Auftritt der Star-Geigerin aber wohl im Zusammenhang mit ihrer Rolle als Präsidentin der Stiftung Deutsche Krebshilfe.