Das Jubiläum von "SchleFaZ": Das verspricht die neue Folge

Nicht nur gute Filme haben ihren Reiz, auch so richtig schlechte Filme können Spaß machen. Daher präsentieren die Comedians Oliver Kalkofe und Peter Rütten seit 2013 die Reihe „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. In jeder Folge zeigen sie einen Streifen, der besonders schlecht gemacht ist und/oder auf einer absurden Idee basiert. Zu Beginn jeder Episode sprechen Kalkofe und Rütten auf humorvolle Weise darüber, was die Zuschauer erwartet. Und auch zwischendurch machen sie Kommentare über den Film. Nicht selten sind sie dabei absurd verkleidet. Darüber hinaus ist der Film mit witzigen Bauchbinden versehen. Die Idee für „SchleFaZ“ hatte Oliver Kalkofe, der das Konzept mit Kai Blasberg entwickelte. Blasberg war bis 2020 der Geschäftsführer des Senders Tele 5, der im Besitz zahlreicher B-Movies ist. Ende 2023 stellte Tele 5 „SchleFaZ“ ein. Doch lange war die Reihe nicht heimatlos: Nach Ausstrahlung der letzten Folge bei Tele 5 verkündete RTL die Fortsetzung auf seinem Spartensender Nitro. Dort lief Staffel 12 von August bis November 2024, die 13. Staffel ist für September bis Dezember 2025 angekündigt.

Die Jubiläumsfolge vor Live-Publikum

Einige Male war „SchleFaZ“ schon live auf der Bühne – allein zwei Mal im Rahmen der 12. Staffel. Auch in der kommenden 13. Staffel wird es eine Live-Episode geben. Der Anlass ist die 175. Folge, in der der Film „Der Clown: Tag der Vergeltung“ von 2005 gezeigt wird. Es handelt sich um einen Nachzügler der Serie „Der Clown“, die von 1996 bis 2001 bei RTL lief. Die Zuschauer, die den Film in der Stadthalle Köln live anschauen, erwartet zudem eine besondere Überraschung: Sven Martinek und Eva Habermann, die in „Der Clown: Tag der Vergeltung“ in den Hauptrollen zu sehen sind, geben sich die Ehre und sprechen über den Flop. Gestreamt wird die „SchleFaZ“-Jubiläumsfolge am 4. September 2025 bei RTL+ und somit am Tag vor der Staffelpremiere. Im linearen Fernsehen bildet sie dagegen das Finale und läuft am 19. Dezember bei Nitro.