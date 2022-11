"Goodbye my Lover": Cathy Hummels zieht emotionalen Schlussstrich

Achtteilige Thriller-Serie

"Helsinki-Syndrom": Ein Kidnapper, der Gerechtigkeit fordert

In der achtteiligen Thriller-Serie "Helsinki-Syndrom" will ein Mann beweisen, wer seine Familie in den Bankrott getrieben hat. Dafür wird er selbst zum Verbrecher. Der Familienvater entführt Journalisten, um mit deren Hilfe die Schuldigen zu ermitteln.

