Trump-Kandidatur: "Simpsons" lagen mit Zukunftsvision schon wieder richtig

Mit ihren zu dem Zeitpunkt manchmal absurd anmutenden Zukunftsvisionen lagen die Macher von "Die Simpsons" schon so manches Mal richtig. Auch die erneute Kandidatur von Donald Trump hatten sie schon vor vielen Jahren auf dem Schirm,

Den Autoren der Kult-Serie "The Simpsons" werden geradezu prophetische Fähigkeiten nachgesagt. Immer wieder skizzierte der Zeichentrick-Hit absurd anmutende Zukunftsszenarien, die später Wirklichkeit wurden. So wurden nicht nur die von der NSA überwachten Telefongespräche vorweggenommen, sondern auch der Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014.

Auf Twitter veröffentlichte Al Jean, Showrunner der Serie, ein Bild mit Homer Simpson, auf dem er in der Luft schwebt. In der unteren Hälfte des Bilds ist ein Schild mit der Aufschrift "Trump 2024" zu sehen. Jean schrieb über den Post: "Wie 2015 vorhergesagt". Im Jahr 2015 trat Donald Trump zum ersten Mal als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen an.