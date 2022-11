Promis sammeln Geld für den "RTL-Spendenmarathon"

Alljährlich ruft Moderator und Schirmherr des "RTL Spendenmarathons" Wolfram Kons zur finanziellen Unterstützung für wohltätige Zwecke auf. Dabei kommen jedes Mal Millionen hohe Summen für ausgewählte Kinderhilfsprojekte zusammen. Zahlreiche Prominenten haben sich auch dieses Jahr angekündigt, um bei dem großen Spendenaufruf dabei zu sein. Rea Garvey, Birgit Schrowange, Michaela May und weitere Stars werden dabei sein, wenn am Donnerstagabend der "RTL-Spendenmarathon 2022" eröffnet wird.

Mehr als 22 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr gespendet. In der langen Geschichte des "RTL Spendenmarathons" bedeutet das einen einsamen Rekord. Und das in für alle damals schon komplizierten Zeiten. Jetzt eröffnet Wolfram Kons, Moderator und Schirmherr der Kinderhilfsaktion, den "RTL Spendenmarathon 2022". Geplant sind eine Reihe von Sendungen, in denen sich immer wieder Prominente zu Wort melden, um an die Hilfsbereitschaft des TV-Publikums zu appellieren.