RTL-Spendenmarathon 2022: Inka Bause tritt mit ihrer Tochter auf

Inka Bause (53) und ihre Tochter Anneli Bruch (26) stehen am Donnerstag (17.11.) zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin und die ausgebildete Meisterfotografin haben für den RTL-Spendenmarathon zusammen an einem Projekt gearbeitet: dem "Bauernkalender".

Ihre Mutter wäre dagegen niemals auf die Idee gekommen, "denn sie wollte ja nie vor die Kamera. Ich fand es daher so schön, dass sie von sich aus den Wunsch geäußert hat". So sei der Bauernkalender nicht nur ein Projekt der "Bauer sucht Frau"-Familie, sondern ein richtiges Familienprojekt, erklärt Bause weiter.

In dem Kalender sind beispielsweise Narumol (57) und Josef (61), Schäfer Heinrich (55), Bruno und Anja, aber auch Moderatorin Inka Bause zu sehen. Der Gewinn, der mit dem Bauernkalender erzielt wird, kommt der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zu Gute. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons, der am 17. November ab 18 Uhr beginnt, stehen die beiden zusammen mit Wolfram Kons (58) auch zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Die Entstehung des Kalenders wird zudem an Weihnachten in der Sendung "Bauer sucht Frau - der große Bauernkalender" gezeigt werden.