"Promi Big Brother" 2022: Auch Katy Karrenbauer ist dabei

Schauspielerin Katy Karrenbauer (59) zieht am Freitag (18. November, 20:15 Uhr live in Sat.1) in das Haus von "Promi Big Brother" ein. Das gab der Sender nun bekannt. Die 59-Jährige wurde durch ihre Rolle als Insassin Walter in der Serie "Hinter Gittern - Der Frauenknast" (1997-2007) bekannt. Zudem wurden zwei weitere prominente Bewohner für die "Promi Big Brother"-Jubiläumsstaffel bestätigt: TV-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen (52) sowie Internet-Star und Duft-Influencer Jeremy Fragrance (33).