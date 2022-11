Jay Leno muss sich Hauttransplantationen unterziehen

US-Fernsehmoderator Jay Leno erlitt einen Unfall und wird derzeit in einer Spezialklinik in Los Angeles behandelt. Wegen schweren Verbrennungen musste er sich bereits Hauttransplantationen im Gesicht und an den Händen unterziehen.

Jay Leno schaffte seinen internationalen Durchbruch als Moderator der "The Tonight Show", wo er die Nachfolge von Johnny Carson antrat. Danach übergab er die Show an Jimmy Fallon. Seitdem ist er aus der amerikanischen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken und feiert auch als Komiker Erfolge.

Doch seine Anzahl an Auftritten muss der 72-Jährige in nächster Zeit etwas reduzieren: Infolge eines schweren Unfalls am Sonntag erlitt er schwere Verbrennungen. Wie nun bekannt wurde musste sich der TV-Star Hauttransplantationen im Gesicht und an den Händen unterziehen. Eine weitere Transplantation in einer Spezialklinik in Los Angeles sei im Verlauf der Woche geplant.

Wie sein behandelnder Arzt Peter Grossman mitteilte, gehe es Leno "gut", er sei in guten Händen und "reißt Witze". Der Verunglückte selbst hatte sich mit optimistisch stimmenden Worten gemeldet: "Ich bin okay. Ich brauche nur eine Woche oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen." Doch laut Grossman werde die Genesung noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der genaue Heilungsverlauf sei schwer zu prognostizieren.

Jay Leno ist ein leidenschaftlicher Autosammler, was ihm nun zum Verhängnis wurde. Eines seiner Fahrzeuge ging in seiner Garage in Flammen auf, laut der "TMZ" zog er sich Verbrennungen zweiten und dritten Grades zu.