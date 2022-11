"Promi Big Brother": TV-Alternative zur Fußball-WM

Nicht nur die Fußball-WM in Katar startet im Winter, auch "Promi Big Brother" läuft in diesem Jahr in der kalten Jahreszeit. Fans können sich wieder auf pöbelnde Promis und skandalträchtige Szenen freuen. Nackt-Sternchen Micaela Schäfer und Promi-Parodist Jörg Knör sollen die Einschaltquoten der SAT.1-Sendung in die Höhe treiben und eine Alternative zum Fußball-Spektakel bieten.

"Promi Big Brother" Reality • 18.11.2022 • 20:15 Uhr

Alle Jahre wieder ... dürfen sich Reality-Fans im August auf neue Ausgaben von "Promi Big Brother" freuen! In bislang neun Staffeln wurde dieses ungeschriebene Gesetz nur zweimal gebrochen, und zwar 2013 und 2016, als der Startschuss jeweils im September fiel. Kaum zu glauben also, dass der berüchtigte "Große Bruder" den gesamten Spätsommer über nichts von sich hören ließ. Stattdessen schlägt man bei SAT.1 in diesem Jahr neue Wege ein – und orientiert sich bei der Ausstrahlung des Überwachungsformats an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die am 20. November startet.

"Ein Lagerfeuer vor dem Fernseher" "Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft. 'Promi Big Brother' entfacht in jeder Staffel Abend für Abend ein Lagerfeuer vor dem Fernseher, 'Big Brother' pfeift das Spiel jeden Abend in der Late Prime an", lässt sich SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann in einer Ankündigung zitieren. Nachdem das Publikum vergangenes Jahr Melanie Müller den Sieg und dem Sender die niedrigsten Einschaltzahlen in der Geschichte der Sendung (durchschnittlich 10,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe) bescherte, soll nun also die WM die Quote richten. Ein kühner Plan! Auch wenn die Sendungen erst beginnen, wenn die Abendspiele gespielt sind.

Diese Promis sind dabei Die Idee dahinter ist klar: Wer nicht Fußball schauen will, vergnügt sich eben mit zankenden Prominenten. Unter anderem sind Nackt-Star Micaela Schäfer, Promi-Parodist Jörg Knör, Ex-DSDS-Teilnehmer Menderes Bagci und Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann dabei.

Marlene Lufen und Jochen Schropp kehren indes als Moderatoren zurück; zudem laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel einmal mehr nach jeder Sendung zur PBB-"Late Night Show". Auch die Regeln bleiben in der Jubiläumsstaffel beim Alten: Die mehr oder minder prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen während ihres Aufenthalts von einer computergenerierten Stimme, dem "Big Brother", Anweisungen, die es zu erfüllen gilt. Dabei ist es vor allem wichtig, die Sympathie der Zuschauer zu gewinnen, denn diese entscheiden am Ende, welche Stars den sogenannten "Container" letztlich verlassen müssen.

"Promi Big Brother" – Fr. 18.11. – SAT.1: 20.15 Uhr