Haben Vater und Sohn Frauen entführt?

Über sechs Millionen Fans am Freitagabend sind keine Seltenheit, wenn Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz, genannt "Die Chefin", im ZDF auf Verbrecherjagd geht – tatkräftig unterstützt von ihren Kollegen Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter). Kein Wunder also, dass das ZDF die vielen Fans weiter bei Laune halten – und ab und an auch für Feierabend-Nervenkitzel – sorgen möchte. Mit sechs neuen Folgen geht es mittlerweile in die 13. Staffel der Krimiserie, die vor zehn Jahren auf Sendung ging.