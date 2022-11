Kontrolle und Macht - Wenn Männer Frauen töten

"Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt an Frauen"

In der ersten Folge, die das Erste anlässlich des "Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt an Frauen" zeigt (der allerdings am Freitag, 25. November, begangen wird), geht es um eine junge Frau aus Rostock. Christin wollte ein neues Leben beginnen – raus aus der tristen Hartz-IV-Welt. Doch ihr Mann will sie nicht ziehen lassen und erdrosselt sie. Die Dokumentation wirft die Frage auf, ob man diesen Femizid verhindern hätte können.