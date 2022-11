Ellen Pompeo steigt bei "Grey's Anatomy" aus – und wird emotional

Ellen Pompeo (53) hat eine emotionale Botschaft an die Fans von "Grey's Anatomy" gerichtet. "Ich bin unendlich dankbar und demütig über die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith GREY und der Show 19 Staffeln lang entgegengebracht habt", schrieb sie zu einem Bild von sich auf Instagram . "All das ... nichts davon ... wäre ohne die besten Fans der Welt möglich gewesen."

Die Schöpferin der Serie, Shonda Rhimes (52), hat ebenfalls einen emotionalen Beitrag zu Pompeo in den sozialen Medien geteilt. "Was für eine wilde Fahrt diese letzten 19 Staffeln waren. Nichts davon wäre möglich gewesen ohne die unvergleichliche Ellen Pompeo, die einzige Meredith Grey", schrieb sie auf Instagram neben einem Selfie von ihr und Pompeo. Sie fügte hinzu: "In wahrer #greysanatomy-Manier ... das ist kein Abschied, es ist ein bis später! Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Ellen, Meredith und das Grey Sloan Memorial noch auf Lager haben."