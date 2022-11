"Wer wird Millionär?": So lief das Promi-Special im November 2022

Jan Köppen gehört zu den alteingesessenen TV-Moderatoren. Seine Karriere begann der 39-Jährige beim Musiksender VIVA. Heute ist er in unterschiedlichen Formaten zu sehen und wird 2023 Nachfolger von Daniel Hartwich als "Dschungelcamp"-Moderator. Bis zur 2.000-€-Frage schlägt er sich wacker, doch bei der Frage "Wobei wird üblicherweise u.a. der Handrücken des Patienten an dessen Wange gelegt?" kommt er ins Stocken. "Eigentlich müsste es B sein, die stabile Seitenlage […] Mein letzter Erst Hilfe Kurs ist ewig her!", räumt er ein. Das bringt Jauch auf eine Idee. "Meiner ist jetzt her … 50 Jahre! Und zu diesem Jubiläum versuchen wir die stabile Seitenlage. Sie legen sich hin!" Einwandfrei demonstriert Jauch an dem am Boden liegenden Jan Köppen die stabile Seitenlage und gibt ihm so auch die richtige Antwort. Jan Köppen schafft es 64.000 € für den guten Zweck abzuräumen.