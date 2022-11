Gewinnen: "Die Nacht der lebenden Toten" als Sammler-Edition

Am 24. November erscheint "Die Nacht der lebenden Toten" als exklusive limitierte Collectors Edition, im 3-Disc 4K UHD Steelbook, als 2-Disc Blu-ray Special Edition sowie auf DVD und Digital in 4K. Die Blu-ray und 4K-UHD Editionen sind mit umfangreichem Bonusmaterial ausgestattet, so findet sich hier unter anderem die Dokumentation "Raising the Dead: Re-Examining 'Night of the Living Dead'" von Ryan Mains (2020), die alternative Schnittfassung "Night of Anubis" mit einer Einführung von Produzent Russell Streiner; 4 Featurettes und viele weitere Extras.