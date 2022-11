Tom Holland: "Ich will mein normales Leben nie verlieren"

Als "Spiderman"-Darsteller schaffte der geborene Brite Tom Holland seinen weltweiten Durchbruch. Seither klettert der 26-Jährige auf der Karriereleiter immer weiter hinauf. Ein Ende? Ist noch lange nicht in Sicht!

Der Action-Star, der aktuell an der Seite von Mark Wahlberg im Kino-Hit "Uncharted" (zu sehen auf Sky und über WOW) brilliert, wird sogar bei einigen als potenzieller neuer James Bond gehandelt. An diesen Gedanken muss sich Tom Holland jedoch erst noch gewöhnen. Im Interview mit prisma verriet der sympathische Leinwandstar, dass er sich während der Dreharbeiten zu "Spiderman" nicht mit seiner neuen Statur anfreunden konnte: "Ich habe tatsächlich sehr viel an Muskelmasse gewonnen. Aber dazu muss ich sagen, dass ich meinen Körper persönlich etwas dünner besser finde."