"Promi Big Brother": Notarzteinsatz - Menderes erlitt Schwächenanfall

Schon zum Auftakt der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" mussten die Promis am Freitagabend (20:15 Uhr in Sat.1) vollen Körpereinsatz zeigen. Das Schneckenspiel, bei dem die Stars in ein entsprechendes Kostüm samt Schneckenhaus auf dem Rücken schlüpfen mussten, dürfte sowohl im Studio als auch vor den heimischen TV-Bildschirmen für Lacher gesorgt haben. Was allerdings nicht im Fernsehen zu sehen war: ein Notfalleinsatz bei "Deutschland sucht den Superstar"-Ikone Menderes Bagci (38).