WM 2022 bei MagentaTV: Das sind die Experten und Kommentatoren

Bald rollt der Ball, und die Fußballwelt blickt nach Katar: Am 20. November werden die wohl umstrittensten Weltmeisterschaften überhaupt angepfiffen – zu ungewohnter Jahreszeit im Winter und organisiert von einem diskutablen Ausrichter. Doch selbst trotz Boykottaufrufen in so manchem Fanlager wird die WM wohl ein Millionenpublikum vor den Fernseher locken. Davon will auch MagentaTV profitieren. Wie schon bei der EM im vergangenen Jahr hält der Streamingdienst der Telekom Übertragungsrechte an der WM, einige davon exklusiv. Was MagentaTV mit dem anstehenden Turnier vorhat, präsentierten die Verantwortlichen am Mittwoch der Presse.